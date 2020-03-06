 محمد إمام عن ساعة ونص: كان الجيل كتفه في كتف بعض - بوابة الشروق
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محمد إمام عن ساعة ونص: كان الجيل كتفه في كتف بعض


نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 7:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 7:32 م

نشر الفنان محمد إمام أفيش فيلم "ساعة ونص"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق إمام على الأفيش قائلًا: "أيام ما كان الجيل كله كتفه في كتف بعض علشان نثبت نفسنا.. نفسي نعمل فيلم كلنا مع بعض تاني".

يذكر أن فيلم "ساعة ونص" إنتاج أكتوبر 2012، ويرصد معاناة المصريين ومشاكلهم، من خلال قصص وحكايات مختلفة لركاب القطار المتجه إلى الصعيد، والتي تخبطت ما بين الفقر والمرض، والبطالة ومعاناة الهجرة خارج البلاد، إلى أن يقع حادث أليم.

الفيلم من تأليف أحمد عبدالله وإخراج وائل إحسان، وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم إياد نصار، كريمة مختار، يسرا اللوزي، فتحي عبد الوهاب، هالة فاخر، أحمد الفيشاوي، ماجد الكدواني، سمية الخشاب، أحمد السعدني، أحمد بدير، ومحمد رمضان.

 

ايام ما كان الجيل كله كتفه في كتف بعض علشان نثبت نفسنا 💪🏼 نفسي نعمل فيلم كلنا مع بعض تاني ❤️ #ساعة_ونص

Posted by ‎Mohamed Emam - محمد إمام‎ on Tuesday, January 12, 2021

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