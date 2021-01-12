الإمارات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 3243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 236 ألفًا و225 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء اليوم الثلاثاء، كشفت الصحة الإماراتية عن تسجيل ست حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 717.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 2195 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد–19» إلى 210 آلاف و561.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 1.9 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 90 مليون إصابة.