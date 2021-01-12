كوبا ترصد 1560 مُصابًا بكورونا تحت سن الـ20 حتى الآن

ذكرت السلطات الصحية الكوبية، اليوم الإثنين، أنها رصدت إصابة 1560 مراهقًا دون سن 20 عامًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ بداية الجائحة في شهر مارس الماضي، مشيرة إلى أن 256 من هؤلاء الأشخاص يُعالجون في المستشفيات الآن.

وقال مدير قطاع الأوبئة في وزارة الصحة العامة الكوبية فرانسيسكو دوران إن 61 من إجمالي هؤلاء الأشخاص من الأطفال حديثي الولادة، و11 منهم دون 30 يومًا.

وأضاف دوران - حسبما نقلت وكالة "برنسا لاتينا" الكوبية - أنه على الرغم من عدم وفاة أي طفل جراء إصابته بمرض كوفيد-19 في كوبا، إلا أنه أصر على ضرورة حماية الأطفال، وذلك لمنع إصابتهم بهذا الفيروس الفتاك.

وتابع مدير قطاع الأوبئة في وزارة الصحة العامة الكوبية أن معظم الأطفال والشباب الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض كوفيد-19 في كوبا حققوا تقدمًا على صعيد الشفاء، حيث أُصيبوا بالمرض بدون أعراض أو بأعراض خفيفة، ومع ذلك، تم رصد حالات خطيرة وحرجة.

وأشار دوران إلى أن كوبا سجلت 431 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 اليوم الاثنين، وهو أكبر عدد من المرضى حتى الآن، 44 منهم تقل أعمارهم عن 20 عامًا.

ويوجد في كوبا 15007 مصابين بفيروس كورونا، و2802 حالة نشطة.

وتشدد السلطات الصحية على المسؤولية الذاتية والامتثال الصارم لتدابير الحماية للسيطرة على انتشار المرض.