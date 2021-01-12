أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البلجيكي الصادرة، اليوم الاثنين، تراجع الناتج الصناعي في بلجيكا خلال نوفمبر الماضي بعد ارتفاعه خلال الشهرين السابقين.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر الناتج الصناعي تراجع خلال نوفمبر الماضي بمقدار 5ر3 نقطة عن الشهر السابق بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وكان المؤشر ارتفع بمقدار 7ر6 نقطة خلال أكتوبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

يذكر أن هذا التراجع الشهري للناتج الصناعي هو الأول منذ أغسطس الماضي.

وتراجع المؤشر خلال نوفمبر الماضي بنسبة 4ر0% عن الشهر نفسه من العام الماضي مع وضع اختلاف عدد أيام العمل خلال في كل شهر في الحساب، وكان المؤشر ارتفع بنسبة 7ر5% سنويا خلال أكتوبر الماضي.