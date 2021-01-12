روسيا: قد نزود أفغانستان ونيبال بلقاح سبوتنيك V

أعلن المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لشؤون أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن أفغانستان تتفاوض مع روسيا بشأن أمدادات روسية محتملة للقاح "سبوتنيك - V" ضد فيروس كورونا.

وقال كابولوف -في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء- "يهتمون في أفغانستان باللقاح الروسي "سبوتنيك ــ V"، وهم يتفاوضون حاليا مع الجهات الروسية ذات الصلة حول ظروف وكم الإمدادات المحتملة".

وفي نفس السياق، ذكر كابولوف أن بلاده تعتزم إمداد نيبال بحوالي 25 مليون جرعة من هذا اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا. وقال بهذا الشأن: "أود أن أشير إلى أن دولًا أخرى في المنطقة، ولا سيما نيبال، تبدي اهتمامًا كبيرًا بتوريد اللقاحات الروسية، حيث وقعت إحدى شركات الأدوية النيبالية مذكرة مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشر، والتي بموجبها يمكن تزويدها بما يصل إلى 25 مليون جرعة من (سبوتنيك ــ V).