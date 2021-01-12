رئيس البرلمان العربي يهنئ المستشار الجبالي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، المستشار الدكتور حنفي الجبالي بمناسبة ‏انتخابه رئيساً لمجلس النواب، معبراً عن مباركته وخالص التهاني له على الثقة الكبيرة التي ‏حظي بها من نواب الشعب المصري.



وقال رئيس البرلمان العربي - في بيان له مساء اليوم - إن الخبرة الدستورية العريقة التي يتمتع بها المستشار الجبالي، سواء على المستوى الأكاديمي أو من خلال عطائه المتميز في السلك القضائي المصري وصولاً إلى رئاسته السابقة للمحكمة الدستورية العليا، ستمثل إضافة نوعية كبيرة لمسيرة العمل البرلماني في مصر.



وبهذه المناسبة الطيبة، أكد العسومي حرص البرلمان العربي على تعزيز وترسيخ علاقات التنسيق ‏والتعاون الوطيدة بين البرلمان ومجلس النواب، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية وتحقيق ‏تطلعات شعبها في العيش الكريم.‏



وعبَّر رئيس البرلمان العربي عن تمنياته الطيبة للشعب المصري بالأمن والأمان والتقدم والازدهار، في ظل القيادة ‏الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.