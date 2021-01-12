إصابة وزير شؤون الرئاسة في جنوب إفريقيا بكورونا

جاءت نتيجة مسحة كورونا لوزير شؤون الرئاسة في جنوب إفريقيا جاكسون مثيمبو إيجابية في وقت سابق اليوم الاثنين بعد أن ظهرت عليه أعراض مرض كوفيد -19، بحسب بيان للرئاسة أرسل بالبريد الإلكتروني .



وبذلك يكون مثيمبو هو رابع عضو تنفيذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي.



وقال بيان الرئاسة الذي اورودته وكالة بلومبرج للأنباء، إن مثمبو عزل نفسه مثله مثل من خالطوه.



يشار إلى نتيجة الاختبارات التي خضع لها نائب وزير العمل بويتوميلو مولوي ونائب وزير المياه والصرف الصحي David Mahlobo ديفيد مهالوبو ونائب الحوكمة التعاونية ووزير الشؤون التقليدية اوبيدبابيلا ايجابية في الأسبوع الماضي.



ومن المقرر أن يخاطب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الأمة مساء اليوم الاثنين.



كانت جنوب إفريقيا، أبرمت اتفاقا لتوريد 5ر1 مليون جرعة من لقاح شركة استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا من الهند خلال شهري يناير الجاري وفبراير المقبل، وهي بمثابة المرحلة الأولى من خطة تقول الحكومة إنها ستسفر عن تطعيم ثلثي سكان البلاد بحلول نهاية عام 2021 ، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



كانت حصيلة إصابات فيروس كورونا في جنوب أفريقيا قد تجاوزت مليون في ديسمبر الماضي في ظل موجة ثانية من تفشي الفيروس، ونتيجة ذلك، فرضت الحكومة إجراءات أكثر صرامة.



وظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا في مقاطعة كاب، وتعد المسؤولة عن موجة الاصابات الجديدة بفيروس كورونا.



ومنذ ظهور السلالة الجديدة في جنوب أفريقيا، فرضت عدة دول قيودا على المسافرين القادمين منها.