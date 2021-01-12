وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة التعاون في إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة

بحث وزير النقل كامل الوزير، والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، سبل التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، بحضور رئيسي الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق.

وأكد وزير النقل، عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتي ينفذها تحالف (فينسي الفرنسية / اوراسكوم / المقاولون العرب).

وأشاد السفير الفرنسي بالقاهرة بالعلاقات الفرنسية المصرية وبالانجازات التي تحققها الدولة المصرية في شتى المجالات ومنها قطاع النقل الذي يشهد تنفيذ مشروعات ضخمة، مشيرا إلى أهمية دعم التعاون بين الجانبين في مجال النقل خاصة وأن الحكومة الفرنسية خلال الفترة المقبلة ستقدم حزمة تمويلية لعدد من المشروعات في مصر ومنها مشروعات النقل.

وأوضح الوزير، أن هناك أولويات لوزارة النقل تتطلع للتعاون مع الجانب الفرنسي لتنفيذها تتضمن تلك الأولويات عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية - عدلي منصور) الموقع بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية والعقد المزمع تنفيذه والخاص بإدارة وتشغيل القطار الكهربائيLRT (السلام/ العاصمة الادارية - العاشر من رمضان )، وكذلك توريد 32 قطار مكيف جديد للخط الاول للمترو ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير الوحدات المتحركة بالخط الاول لتصبح كل قطارات الخط مكيفة .

وأكد وزير النقل أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع الشركات الفرنسية في كافة مجالات النقل خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب خلال استقباله لوزير الخارجية الفرنسي أمس، تطلع مصر لنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية في كافة المجالات التنموية إلى مصر، لاسيما في مشروعات السكك الحديدية وأنه في هذا الإطار فإن هناك مشروعات جديدة ضخمة في مجال الربط السككي وخاصة مع دول الجوار يمكن أن تشكل نموذجا مثمراً للتعاون بين الجانبين وهي خط أسوان /توشكى/ وادى حلفا للربط مع السودان ، وخط الاسكندرية / السلوم /بنغازي للربط مع ليبيا وكذلك مشروع خط الفردان /العريش /رفح / طابا مشيراً إلى أنه يمكن التعاون مع الشركات الفرنسية أيضا في مجال ادارة وتشغيل القطار السريع العين السخنة / العلمين بعد الانتهاء تنفيذه .

ثم تناقش الجانبان في ضرورة الإسراع في إنهاء الاجراءات التمويلية الخاصة بمشروعي تطوير خط أبو قير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل حيث يساهم الجانب الفرنسي بجزء من التمويل الخاص بالمشروعين وأكد الوزير أن هذين المشروعين سيمثلان نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل داخل محافظة الاسكندرية وأنه جاري الانتهاء من مستندات الطرح للمشروعين كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمساهمة الجانب الفرنسي فى تمويل مشروع كهربة اشارات خط طنطا/ المنصورة / دمياط وازدواج المسافة بين دمياط / المنصورة حيث أكد الجانب الفرنسي على أنه سيتم الاسراع بالاجراءات الخاصة بالشق التمويلي للمشروع.

كما أكد السفير الفرنسي على إهتمام الشركات الفرنسية بالتعاون مع الجانب المصري في مجال النقل البحري حيث أكد الوزير ان هناك فرصاً استثمارية واعدة في مجال النقل البحري وخاصة في مجال ادارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض، مشيرا إلى أن مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية يعتبر من الفرص الاستثمارية الواعدة حيث تم دعوة كافة الشركات العالمية فى مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات والمتعددة الأغراض للتقدم بمقترحاتهم وعروضهم لاختيار أنسب العروض الفنية والمالية لهذا المشروع بما يجعل هذه المحطة واحدة من أهم المحطات المتعددة الأغراض فى الشرق الأوسط والعالم.