موقع أمريكي: العلاقة بين ترامب ونائبه تصدعت في أيامه الأخيرة بالسلطة

أفاد موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي بأن علاقة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، تصدعت في الأيام الأخيرة لترامب في السلطة.

وذكر الموقع الأمريكي أن بداية الأمر كانت عندما رفض بنس أوامر ترامب بإعلان رفضه لنتائج الانتخابات الأمريكية التي أفضت إلى فوز جو بايدن، كما لم يتصل ترامب ببنس في أعقاب أعمال العنف الدامية التي شهدها مبنى الكابيتول بعد اقتحامه من قبل مؤيدو ترامب الذين تعهدوا باستخدام العنف ضد بنس أيضا، يوم الأربعاء الماضي.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، إن ترامب وبنس تحدثا، أمس الأثنين للمرة الأولى، بعد 5 أيام من انقطاع التواصل بينهما حتى عندما تعرض بنس للتهديدات.

والتقى الرجلان في المكتب البيضاوي، واستعادا بحسب المصدر ذاته، ما جرى خلال الأربع سنوات الماضية، وبحثا خطط الأسبوع الأخير لترامب في السلطة.

وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، في بيان: "كان نائب الرئيس بنس جزءا مهما من هذه الإدارة وساعد الرئيس ترامب على تحقيق نجاحات غير مسبوقة نيابة عن الشعب الأمريكي"، مضيفا: "نحن جميعا ممتنون لخدمة بنس للبلاد".

وظهرت التصدعات في العلاقة بين الرجلين في الأسابيع التي أعقبت يوم الانتخابات، حيث أمضى ترامب أسابيع في تقديم مزاعم كاذبة بأنه فاز في الانتخابات على بايدن وأن الانتخابات "مسروقة" أو "مزورة".

في المقابل، أكد بنس عدة مرات أنه يجب احتساب كل صوت "قانوني"، وتجنب بحرص ترديد لغة ترامب، دون تقويضه صراحة.

غير أن الديناميكية تغيرت بشكل كبير الأسبوع الماضي، حيث أبلغ بنس ترامب خلال مأدبة غداء يوم الثلاثاء الماضي أنه لا يعتقد أن لديه السلطة القانونية لرفض عدد من المصوتين لبايدن خلال مصادقة الكونجرس على نتائج الانتخابات في جلسة 6 يناير الحالي، ورد ترامب بقضاء الـ 24 ساعة التالية في الضغط على نائب الرئيس للتدخل وقلب النتائج في كل الأحوال.

وعندما اقتحم حشد مؤيد لترامب مبنى الكونجرس خلال تلك الجلسة، وتم نقل بنس ومشرعون آخرون في المبنى إلى مكان آمن. كانت أول تغريدة لترامب معلقا على الحادث، تتضمن هجوما على نائبه، قائلا إن "بنس لم يكن لديه الشجاعة لفعل ما كان يجب القيام به لحماية بلدنا ودستورنا".