ضبط 4560 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية في الغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية بالاشتراك مع مديرية التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط 4560 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وطن و200 كيلو منظفات صناعية مغشوشة.

وكان العميد وليد العيسوي مدير مباحث التموين بالغربية، تلقى إخطارا بضبط 4560 عبوة "مستحضرات تجميل" غير صالحة للاستخدام الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، بحوزة مالك مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل "بدون ترخيص" بنطاق المحافظة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما تم ضبط طن و200 كيلو "منظفات صناعية" غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع للمنظفات الصناعية "بدون ترخيص".

وتم التحفظ على المضبوطات في الواقعتين، وتحرير المحاضر لأصحابها وإخطار النيابة العامة لتجري شؤونها.