 ضبط 4560 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية في الغربية - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 يناير 2021 1:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
النتـائـج تصويت

ضبط 4560 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية في الغربية

أرشيفية
أرشيفية
علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 1:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 1:32 م

تمكنت مباحث التموين بالغربية بالاشتراك مع مديرية التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط 4560 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وطن و200 كيلو منظفات صناعية مغشوشة.

وكان العميد وليد العيسوي مدير مباحث التموين بالغربية، تلقى إخطارا بضبط 4560 عبوة "مستحضرات تجميل" غير صالحة للاستخدام الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، بحوزة مالك مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل "بدون ترخيص" بنطاق المحافظة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما تم ضبط طن و200 كيلو "منظفات صناعية" غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع للمنظفات الصناعية "بدون ترخيص".

وتم التحفظ على المضبوطات في الواقعتين، وتحرير المحاضر لأصحابها وإخطار النيابة العامة لتجري شؤونها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك