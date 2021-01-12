روسيا تسجل 22 ألفا و934 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء كورونا بواقع 531 حالة جديدة وتسجيل 22 ألفًا و934 إصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة وباء كورونا، أن 24 ألفًا و755 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و825 ألفًا و430 شخصا.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، صباح الثلاثاء، ارتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و448 ألفًا و208 حالات، وتوفي حتى الآن 62 ألفًا و804 أشخاص.

وتتوزع الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر نسبة في العاصمة موسكو (5001)، تليها بطرسبوغ (2731)، ثم ضواحي موسكو (1083).