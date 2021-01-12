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وزيرة الصحة: الشبورة المائية أعاقت وصول الأكسجين للمستشفيات خلال الأيام الماضية

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
أمل محمود
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 12:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 12:29 ص

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الحاجة إلى الأكسجين بالموجة الثانية في تصاعد متزايد خاصة بعد أن أوصت به البروتوكلات العلاجية لأعراض كورونا، وكذلك بعد إقبال المواطنين على شراء أسطوانات الأكسجين.
وأضافت خلال تصريحات خاصة لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنه في الأسبوع الثالث من الموجة الثانية تضاعفت إصابات كورونا ما جعل هناك حاجة ملحة للأكسجين، مشيرة إلى أن الشبورة المائية خلال الأيام الماضية أعاقت وصول الأكسجين للمستشفيات.
وأوضحت أن منظومة متابعة أرصدة الأكسجين بالمستشفيات يتم تحديثها كل 6 ساعات، لافتة إلى زيادة كميات الأكسجين بنسبة تقدر بنحو 50%، بالإضافة إلى إعادة فتح المصانع المغلقة لتحسين سلسلة الإمداد.
وذكرت أنه تم تقديم المساعدة لعربات نقل أسطوانات الأكسجين من خلال سيارات الإسعاف والشرطة التي تعمل على فتح الطريق للعربات أثناء الشبورة المائية، مضيفة أنه تم ضبط الاستهلاك الداخلي للأكسجين بالمستشفيات ومراقبة استخدامه.
وعن استجابة الوزارة لعلاج الفنان علي حميدة، أشارت إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يوجه بالاستجابة الفورية لأي استغاثة، معقبة: «دا حقه وأتمناله الشفاء، كنا شباب صغيرين لما بنسمع أغانيه».

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