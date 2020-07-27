 الري: إزالة 16 حالة تعد على نهر النيل بمحافظتي البحيرة وقنا - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 يناير 2021 6:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟

النتـائـج تصويت

الري: إزالة 16 حالة تعد على نهر النيل بمحافظتي البحيرة وقنا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 5:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 5:54 م
تمكنت وزارة الموارد المائية والري من إزالة 16 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل خلال حملة اليوم الثلاثاء، لإزالة التعديات على النيل وشبكة الترع والمصارف في نطاق محافظتي (البحيرة - قنا)؛ ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها منذ بدء الحملة 57 ألفًا و148 حالة تعد.

وتستمر وزارة الري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى؛ للحفاظ عليه باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وتؤكد الوزارة أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك