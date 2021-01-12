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قطر تسجل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 1:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 1:07 م

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 146 ألفًا و279 في البلاد.

وأشارت «الصحة القطرية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، إلى عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 246.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 111 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 142 ألفًا و938.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 1.9 وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 90 مليون إصابة.


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