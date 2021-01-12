المؤبد لخيري سعد الله في اتهامه بقتل 3 أشخاص ببريطانيا في عام 2020

صدر اليوم الاثنين حكم بالسجن المؤبد بحق رجل اعترف بقتل ثلاثة أشخاص في حديقة بريطانية في يونيو 2020، حيث قال القاضي أنه هجوم له "صلة بالارهاب".



كان خيري سعد الله،26 عاما، دفع في نوفمبر الماضي بأنه غير مذنب أمام محكمة أولد بيلي في جريمة قتل جيمس فيرلونج 36 عاما وديفيد ويلز 49 عاما وريتشاي - بينيت 39 عاما.



كما دفع بأنه غير مذنب في ثلاث جرائم شروع في القتل عندما أصاب ستيفن يونح 51 عاما ووباتريك إدواردز 29 عاما ونيشيت نيسودان 34 عاما أثناء الهجوم.



ورفض القاضي الادعاءات القائلة بأن خيري سعد الله كان يعاني من مرض عقلي وقت ارتكابه للحادث ، وذلك بعد فحصه من قبل خبراء الأمراض العقلية.



كما تلقى سعد الله، حكما بالسجن لمدة 24 عاما في كل جريمة شروع في القتل يقضيها في نفس الوقت.