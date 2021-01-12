تحاكم الحكومة الإيطالية، المئات من أعضاء عصابة ندرانجيتا، أوسع المافيات الإيطالية انتشارا حول العالم بتهم متعددة، والكثير منها يحمل سمات الوحشية والبشاعة، ولكن لتلك المافيا الكثير من السمات التي أكسبتها قوتها المخربة في مناطق شاسعة.

ويقول أنا سيرها، بروفيسور الجريمة بجامعة إسكس البريطانية، لفرانس برس، إن ندرانجيتا تعني بالإغريقية رجال الكرامة وتعني أيضا العمل العسكري، ما يدل على طبيعة المافيا الريفية المرتبطة بالحمية المعروف بها أهل الجنوب الإيطالي.

ويقول القاضي روبيرتو ديبالا، المتابع لشأن ندرانجيتا، إن ما يجعلها أكثر قوة وتماسك هو اعتمادها على روابط الدم بين المنتسبين، إذ أنهم من عائلات متشابكة بالزواج والنسب ما يجعلها محل ثقة لقوتها في المنطقة منذ ظهورها في كلابريا الإيطالية بداية الستينيات ومرورا بعهد شيوع جرائمها في الثمانينيات.

ويضيف ديبالا إن تلك المافيا تعمل في 5 قارات مختلفة وتصل ثروتها لنحو 61 مليار دولار أغلبها من بيع الكوكايين، والبقية من عمليات غسيل أموال وعمليات خطف ومساومات.

وبحسب الحكومة الإيطالية ينتسب 21 ألف شخص لندرانجيتا داخل إيطاليا وفي نطاق انتشارها حول العالم.

ومن أشهر جرائم ندرانغيتا إقدام بعض مسلحيها على قتل طفل عمره 3 سنين في كالابريا عام 2014 ما جعل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في زيارته للمنطقة يطالب أبناء الدين المسيحي بإعلان الحرب على ندرانغيتا.

وفي عام 2016 رفضت سيدة الأعمال الإيطاليا ماريا شيندامو الانصياع لأوامر المافيا فقاموا بقتلها وإطعام جثتها للخنازير.