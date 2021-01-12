تجديد حبس قاتل طفل أوسيم بعد التعدي عليه جنسيا 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس سائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بخطف طفل وقتله بعد التعدي عليه جنسيا بأوسيم.

وتباشر نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني، رئيس النيابة، التحقيقات مع المتهم "أ.ن.أ" 33 عاما، سائق توك توك، بعدما اعترف بأنه أقنع الضحية بركوب التوك توك وعندما وصلا إلى شقة تحت التشطيب اعتدى عليه جنسيا حتى لقى مصرعه وتركه وفر هاربًا، مبررًا ذلك بأنها كانت "ساعة شيطان".

وصرحت النيابة، أمس بدفن جثة المجني عليه وتسليمه لذويه لإجراء عملية دفنه، كما طلبت النيابة بتحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات على خليفة اتهامه باغتصاب طفل حتى الموت، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالواقعة.

وكان اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل تعرض للاغتصاب في منطقة بشتيل بأوسيم.