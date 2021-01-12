حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 9 مارس المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من الكاتبة هيام كمال على حكم براءة الفنان رامز جلال ومالك قناة "إم بي سي" وليد الإبراهيم، في اتهامهما بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في 31 مارس الماضي، ببراءة كل من الفنان رامز ومالك قناة ام بي سي، من تهمة الاعتداء على الملكية الفكرية.

وصدر الحكم في الدعوى المقامة من المحاميين صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح، والتي طالبا فيها بتحريك الدعوى الجنائية ضد رامز جلال ومالك القناة عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني.

واتهمت الدعوى رامز ومالك القناة بالاعتداء على الحق الأدبى والمالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال، والتي تعد شريكًا في تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.

وتضمنت أوراق القضية أن هيام سليم صاحبة الفكرة المكتوبة لبرنامج رامز تحت الأرض ورامز تحت الصفر وهي بذلك شريكًا في تأليف المصنف السمعى البصرى وقد قامت في وقت سابق على البدأ في العمل بالمصنف إلى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543 وبتاريخ 29-5-2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج وبينهم مكالمات مسجلة تثبت أن الطالبة صاحبة الفكرة المكتوبة وأن المتهمين اعتقدوا أنها لم توثق فكرتها المكتوبة بالشهر العقاري وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة على مدى الكثير من جلسات العمل المطولة.