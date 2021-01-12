 إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ155 ألفا في الكويت - بوابة الشروق
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إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ155 ألفا في الكويت

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 2:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 2:25 م

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 494 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 155 ألفًا و335 في البلاد.

 

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم الثلاثاء، أشارت «الصحة الكويتية» إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 946.

 

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 202 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 149 ألفًا و575.

 

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 1.9 وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 90 مليون إصابة.

 


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