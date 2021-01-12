مرشح المعارضة الأوغندية الأبرز يحذر من التزوير قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية

حذر مرشح المعارضة الأوغندي الأبرز، روبرت كياجولاني، المعروف شعبيا باسم بوبي واين، اليوم الثلاثاء، من حدوث تزوير مخطط له من جانب الحزب الحاكم، وذلك قبل يومين من إجراء الانتخابات الرئاسية بعد غد الخميس.



وقال واين في مؤتمر صحفي مشترك مع زعماء المعارضة الآخرين، في العاصمة كمبالا، إن الرئيس يوري موسيفيني "معروف بتزوير عملية التصويت، لذا كونوا حذرين ودافعوا عن أصواتكم".



ومن المقرر أن يواجه واين (38 عاما)، الذي يحظى بدعم الشباب الأوغندي، موسيفيني (76 عاما) بعد غد الخميس، مع تسعة مرشحين آخرين.



ولكن يتردد أن نجم البوب الذي تحول إلى سياسي، هو الوحيد الذي لديه فرصة حقيقية للفوز أمام موسيفيني، وهو أحد رؤساء إفريقيا الأطول حكما، حيث يتولى السلطة منذ عام 1996 وغير من الدستور الأوغندي حتى يتمكن من ترشيح نفسه لفترة أخرى مدتها خمسة أعوام.



وشهدت الفترة التي سبقت الانتخابات أعمال عنف بصورة شبه يومية، وتدخلت قوات الأمن الحكومية لتفريق المسيرات، التي تنظم المعارضة معظمها، باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.