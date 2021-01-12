وزير الخارجية الفلسطيني: جلسة مجلس الأمن المقبلة مهمة لبحث القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أهمية الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن التي ستعقد في 26 من الشهر الجاري، لبحث الوضع في الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية.



وقال المالكي -في تصريح وفق وكالة الأنباء الفلسطينية- "إن ما يميز هذه الجلسة الدورية عن غيرها أنها تعقد برئاسة تونس التي ستلعب دورا مهما في إبراز القضية الفلسطينية"، مضيفا أن الجلسة تعقد أيضا بعد تسلم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حيث سيتم الاستماع للمندوبة الجديدة للولايات المتحدة حول الدور الأمريكي في إحياء عملية السلام، كما أنها تأتي بعد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام.



وأضاف أن تونس وافقت على رفع مستوى التمثيل للدول وسيترأس وزير الخارجية التونسي الجلسة كما قامت بالطلب من الدول المشاركة رفع مستوى تمثيلها في حين ستحضر فلسطين على مستوى وزير خارجيتها ما يعطي الجلسة أهمية إضافية.



وتابع أن فلسطين ستتحدث في الجلسة عن آخر تطورات القضية الفلسطينية، وإثارة الكثير من القضايا مثل الاستيطان وخطة الضم، والإجماع الدولي والمؤتمر الدولي للسلام.



ورحب المالكي باجتماع مجموعة ميونيخ الرباعية الذي عقد أمس، وما خرج عنه من تأكيد على الالتزام بحل الدولتين، ومحاولتهم ملء الفراغ الذي تسببت به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما جمدت عمل الرباعية الدولية، لافتا إلى أن التنسيق مستمر مع المجموعة لأهمية عملها في هذه المرحلة، ودعمها لحين التئام الرباعية.



وتوقع المالكي أن تفتح المحكمة الجنائية الدولية في أية لحظة تحقيقا رسميا في جرائم الاحتلال وتحديدا الاستيطان الذي يتصاعد بشكل كبير.