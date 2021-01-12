 استقالة الحكومة الكويتية بعد إعلان 3 نواب استجواب رئيسها - بوابة الشروق
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استقالة الحكومة الكويتية بعد إعلان 3 نواب استجواب رئيسها

د.ب.أ
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 6:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 6:04 م

قدم وزراء الحكومة الكويتية استقالاتهم إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الثلاثاء، أن الوزراء وضعوا استقالاتهم أمام الخالد لرفعها لأمير الكويت.

وجاءت الاستقالة بعد إعلان 3 نواب الأسبوع الماضي تقديم استجواب لرئيس الوزراء بتأييد 37 نائبا من أصل 50 لهذا الاستجواب.

كان النائب ثامر السويط برفقة النائبين خالد العتيبي وبدر الداهوم، تقدموا باستجواب لرئيس الوزراء بسبب عدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد في تشكيل الحكومة، حيث إن هناك 3 وزراء محل اعتراض من النواب على توزيرهم، وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان، والإخلال بالالتزام الدستوري.

وكانت الحكومة الكويتية، شكلت في ديسمبر الماضي بعدما تم إعادة تعيين الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء، بعد أن قدم استقالة الحكومة في السادس من ديسمبر الماضي، في خطوة إجرائية عقب إجراء انتخابات برلمانية أسفرت عن زيادة المعارضة في البرلمان الجديد.

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