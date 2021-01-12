عاصفة ثلجية في إسبانيا تودي بحياة اثنين من المشردين

أودت أسوأ عاصفة ثلجية تضرب إسبانيا منذ عقود بحياة اثنين من المغاربة، يعيشان في شوارع برشلونة، لترتفع حصيلة العاصفة إلى ستة أشخاص.

وذكرت صحيفة "لا فانجوارديا" اليوم أنه يعتقد أن الرجلين، 32 عاما، و37 عاما، توفيا جراء انخفاض حرارة جسميهما. وسوف يتم إجراء تشريح للجثتين لتحديد سبب الوفاة بالتحديد.

ويذكر أن برشلونة، لم تشهد تراجعا في درجات الحرارة مثل العاصمة مدريد على سبيل المثال، ولكن درجات الحرارة بها حاليا تقترب من درجة التجمد خلال الليل.

ومازالت إسبانيا تعاني من العاصفة التي ضربت البلاد الخميس الماضي.