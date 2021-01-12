مصدر برلماني: الحوار مستمر لتشكيل تكتل معارض والخلاف حول شكل الأداء

قال مصدر برلماني إن أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية والعدل مازالوا يبحثون تشكيل تكتل برلماني مع عدد من النواب المستقلين المحسوبين على المعارضة.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على نشر اسمه أن نواب المعارضة الجاري المناقشة معهم هم أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود وأحمد بلال.

فيما أوضح أن عدد النواب الذين بصدد العمل على تشكيل التكتل قليل لا يتجاوز حتى الآن 15 نائبا.

ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ "الشروق" قبيل بدء الجلسة الافتتاحية إن العدد قليل ولم يستقر النواب حتى الآن على الدخول في التكتل وقال "يوجد اتفاق عام لكن مازال الخلاف حتى الآن على طريقة الأداء والسقف المسموح به وحدوده".