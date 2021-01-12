 فرنسا تعدم 700 ألف من الطيور الداجنة مع تفشي إنفلونزا الطيور - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 يناير 2021 7:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
النتـائـج تصويت

فرنسا تعدم 700 ألف من الطيور الداجنة مع تفشي إنفلونزا الطيور

علم فرنسا
علم فرنسا
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 7:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 7:18 م

سجلت فرنسا 197 حالة تفشي لفيروس انفلونزا الطيور "اتش 5 ان 8" حتى منتصف نهار الاثنين، وخاصة في جنوب غرب البلاد، حسبما قالت وزارة الزراعة في بيان بالبريد الإلكتروني.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء عن الوزارة قولها إنه يتم إخلاء مزارع الدواجن في نطاق 5 كيلومترات (3 أميال) من المنطقة التي تفشي بها الفيروس بسبب الطبيعة "شديدة العدوى" للفيروس، كما تم تقييد الحركة في نطاق 20 كيلومترا.

وأشارت إلى ذبح ما يقرب من 700 ألف طائر، معظمهم من البط حتى اليوم.

يذكر أن تفشي فيروس انفلونزا الطيور بدأ في فرنسا أواخر العام الماضي، ويكافح عدد من الدول الأوروبية الأخرى حالات إنفلونزا الطيور.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك