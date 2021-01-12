تقرير: دويتشه بنك سيتوقف عن التعامل مع ترامب بعد حصار الكابيتول

قرر مصرف "دويتشه بنك" الألماني التوقف عن التعامل مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وشركاته بعد أن اقتحم أنصاره مبنى "الكابيتول"، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.



ورفض متحدث باسم البنك التعليق على التقرير اليوم الثلاثاء، ويمتنع البنك بوجه عام عن التعليق على تعاملاته مع العملاء الأفراد.



وكان ترامب أحد العملاء الرئيسيين لـ"دويتشه بنك"، أكبر مقرض في ألمانيا، حيث أقرضه مبالغ كبيرة قبل رئاسته للسماح له بشراء عقارات، ومن المقرر أن يسدد ترامب ما مجموعه 340 مليون دولار في السنوات القادمة للمصرف.



وحاول الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة على نحو متكرر إلقاء الضوء بصورة أكبر على علاقات ترامب التجارية مع "دويتشه بنك".



وفي 6 يناير الجاري، اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن، وأوقفوا مؤقتا جلسة للكونجرس عقدت للتصديق على الفوز الانتخابي للرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.



ويقول ترامب إن الانتخابات، التي أجريت في نوفمبر الماضي، كانت مزورة، دون أن يقدم أي دلائل على صحة مزاعمه.



وقدم الديموقراطيون في مجلس النواب عريضة لعزل ترامب أمس الاثنين، واتهموه بإذكاء العنف الأسبوع الماضي ضد الحكومة الأمريكية.