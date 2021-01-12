أسقف جنوب سيناء يستقبل محافظ جنوب سيناء بكاتدرائية السمائيين

استقبل الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بكاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ.

وهنأ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قداسة الأنبا أبوللو والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الإجراءات الاحترازية لم تمنع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، في مشاركة الإخوة الأقباط أعيادهم، ومؤكدًا حرصه الشديد على زيارة كنيسة السمائيين في كافة المناسبات، لتقديم التهنئة لقداسة الأنبا أبوللو، وكافة الأخوة الأقباط على أرض المحافظة، وفي محافظات مصر.

وأكد المحافظ على اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة داخل الكنائس، لمواجهة فيروس كرونا المستجد.

ومن جانبه قال الأنبا أبوللو أن زيارة محافظ جنوب سيناء للكنيسة وحرصة الدائم على المشاركة في كافة المناسبات، تعد لفتة طيبة تدخل السرور والبهجة على قلوب جميع أقباط المحافظة.

وقدم الأنبا أبوللو الشكر للواء خالد فودة وجميع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لتعاونهم الدائم مع الكنيسة، متمنيا أن يحفظ الله مصر قيادة وشعبًا، وأن يرفع عنها هذا الوباء، ودوام المحبة والتكاتف بين جموع الشعب المصري .