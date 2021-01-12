روسيا تعليقا على سحب واشنطن قواتها من أفغانستان: إدارة بايدن قد تعدل عن هذا القرار

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، تعليقا على مواصلة واشنطن خفض عدد قواتها في أفغانستان، أن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن قد تعدل عن هذا القرار.



جاء ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سحب المزيد من قواتها المنتشرة في أفغانستان، على الرغم من حظر الكونغرس هذا الإجراء، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.



وكان الرئيس الحالي "دونالد ترامب" قد قرر في نوفمبر الماضي، خفض عدد الوحدات العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق إلى 2500 جندي، مع موعد انسحاب نهائي حتى 15 يناير 2021.