علمت "الشروق" من مصدر برلمانى مطلع، أن اجتماع الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والذي عقد لبحث الأداء الحزبى خلال الدورة البرلمانية الحالية والترشيحات المتعلقة بانتخابات هيئة مكتب مجلس النواب وهيئات مكاتب لجانه النوعية، انتهى إلى اختيار المستشار حنفي جبالي رئيسا لمجلس النواب الجديد، تمهيدا لدعمه والتصويت لصالحه صباح اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الافتتاحية.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ "الشروق"، أنه وقع الاختيار أيضا على المستشار أحمد سعدالدين عضو حزب مستقبل وطن وكيلا للبرلمان، والنائب المستقل محمد أبوالعينين الوكيل الثانى.

يشار إلى أن حزب مستقبل وطن حصل على أغلبية مقاعد البرلمان بعدد 316 مقعدا.