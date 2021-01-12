 ضبط وتشميع 9 مراكز تعليمية بقرى كفر الدوار - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 يناير 2021 6:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟

النتـائـج تصويت

ضبط وتشميع 9 مراكز تعليمية بقرى كفر الدوار

إغلاق مراكز دروس خصوصية
إغلاق مراكز دروس خصوصية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 5:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 5:19 ص

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار؛ برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملاتها لضبط وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق قرى المركز، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة التعليمية مركز كفر الدوار برئاسة أشرف جلال عتلم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس "كورونا" والحد من إنتشاره، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط وإغلاق عدد ٣ مراكز للدروس الخصوصية، بنطاق قرية زُهرة، وكذلك غلق عدد ٦ مراكز بنطاق قرية سيدي غازي، لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتنبيه بعدم فتحها مرة أخرى.

وتأتي هذه الحملات فى إطار الإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا المستجد"، وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، وتطبيقًا للإجراءات الوقائية، وبالتزامن مع توفير العديد من مصادر التعلم المجانية التي تهدف لمساعدة الطلاب على المذاكرة من المنزل.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك