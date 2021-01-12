ضبط وتشميع 9 مراكز تعليمية بقرى كفر الدوار

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار؛ برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملاتها لضبط وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق قرى المركز، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة التعليمية مركز كفر الدوار برئاسة أشرف جلال عتلم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس "كورونا" والحد من إنتشاره، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط وإغلاق عدد ٣ مراكز للدروس الخصوصية، بنطاق قرية زُهرة، وكذلك غلق عدد ٦ مراكز بنطاق قرية سيدي غازي، لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتنبيه بعدم فتحها مرة أخرى.

وتأتي هذه الحملات فى إطار الإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا المستجد"، وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، وتطبيقًا للإجراءات الوقائية، وبالتزامن مع توفير العديد من مصادر التعلم المجانية التي تهدف لمساعدة الطلاب على المذاكرة من المنزل.