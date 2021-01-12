فوز خيتافي وبيتيس في الدوري الإسباني

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قلب فريق خيتافي تأخره بهدف أمام مضيفه التشي إلى فوز مثير 3 /1 يوم الاثنين في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت فوز ريال بيتيس على مضيفه هويسكا 2/صفر.

وفي المباراة الأولى تقدم إلتشي بهدف مبكر حمل توقيع راؤول جوتيريز في الدقيقة الرابعة ثم تعادل مارك كوكورييا لخيتافي في الدقيقة 39.

وتعرض التشي لصدمة قوية بعد طرد إيفان ماركوني في الدقيقة 52 ليستغل خيتافي النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض ويرد بهدفين عن طريق خايمي ماتا في الدقيقة 69 وانخل لويس رودريجز من ضربة جزاء في الدقيقة 86.

الفوز رفع رصيد خيتافي إلى 20 نقطة ليتقدم للمركز الثالث عشر وظل التشي في المركز الثالث من القاع برصيد 16 نقطة.

وفي المباراة الثانية أحرز المدافع الجزائري عيسى ماندي هدف التقدم لبيتيس في الدقيقة 78.

وأنهى بيتيس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الإيفواري باول اكووكو في الدقيقة 82.

ورغم النقص العددي تمكن أنطونيو سانابريا من تسجيل الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة الأخيرة.

الفوز رفع رصيد بيتيس إلى 23 نقطة في المركز العاشر وظل هويسكا في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.