رد عدلي القيعي مستشار التعاقدات لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، على حقيقة ما تردد في الساعات الماضية عن وجود اتصالات لعودة رمضان صبحي للفريق بعد أن رحل عن النادي من اجل الانتقال لصفوف فريق بيراميدز.

وانتقل رمضان صبحي لبيراميدز بعدما انتهت فترة إعارته من فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي للأهلي في 30 يونيو الماضي.

وأعلن بيراميدز في شهر سبتمبر من العام الماضي 2020 تعاقده الرسمي مع رمضان من صفوف هدرسفيلد بعقد لمدة 5 سنوات في صفقة بلغت قيمتها ما يقرب 4 ونصف مليون جنيه إسترليني.

وقال القيعي خلال تصريحاته ببرنامج "ملك وكتابة" الذي يذاع على قناة النادي الأهلي:" كل ما قيل عن عودة رمضان صبحي للأهلي لا أساس له من الصحة ولا نعلم مصدر هذه الحدوتة، فلا توجد نية لدى إدارة النادي بعودته كما يزعم البعض".

وأضاف:" ربما يكون الإعلامي سيف زاهر صاحب معلومة عودة رمضان للأهلي، ولكن هذا بعيد تمامًا عن إدارة النادي".

وأتم: " الهجوم الذي يتعرض له رمضان صبحي من جماهير الأهلي جاء ردة فعل لما قاله من تصريحات استفزازية في المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبًا بصفوف بيراميدز".