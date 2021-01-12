مباحث الجيزة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثتين وأسلحة ثقيلة في أطفيح

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تكثف أجهزة الأمن بالجيزة من تحرياتها الأمنية لكشف غموض واقعة العثور على جثتين مدفونتين في منطقة صحراوية بمنطقة أطفيح جنوب محافظ الجيزة.

كما فحصت أجهزة الأمن 25 من المترددين على المنطقة، وعدد من المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بعد أن عثرت القوات على كمية من الأسلحة النارية، والحشيش في عشة بجوار مكان دفن الجثث.

وتبين من خلال الفحص، أن الأسلحة بينها سلاح آلي وجرينوف وآر بي جي وسلاح آلي، بالإضافة إلى أدوات لتصنيع مخدر الحشيش.

وانتقل فريق من النيابة العامة لإجراء معاينة لمكان الواقعة، وقررت عرض الجثث على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وحرزت النيابة الأسلحة والمضبوطات والحشيش.

وكشفت تحقيقات المعمل الجنائي أن الجثتين عثر عليهما في حالة تحلل.

ورجحت المعاينة أن الجثث لشخصين في العقد الرابع من عمرهما، وأنهما مقتولان منذ 10 أيام على الأقل بأسلحة بيضاء، وقام المعمل الجنائي لرفع البصمات وفحص الأسلحة التي عثر عليها في مسرح الجريمة بعد أن تحفظت القوات عليها.

يذكر أن الواقعة بدأت بورود بلاغ من عدد من العاملين بالمحاجر لمباحث أطفيح يفيد بالعثور على أسلحة وحشيش في عشة بمنطقة جبلية.

وعلى الفور انتقلت القوات وبالفحص والتحري عثر على جثتين في حالة تحلل وتحفظت على المضبوطات واستخرجت الجثث لعرضها على الجهات المختصة.

وتكثف أجهزة الأمن من اجراءاتها للتعرف على الجثتين والجناة واتخاذ اللازم قانونًا.5