الخارجية الإثيوبية: رصدنا تحركات سودانية داخل حدودنا

نادت وزارة الخارجية الإثيوبية بالحوار في قضية الحدود مع السودان، بالرغم من رصدها لتحركات سودانية داخل حدودها، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الثلاثاء.

وأفادت تقارير، يوم الجمعة الماضية، بحشود كبيرة لقوات إثيوبية على الحدود مع السودان وباستعدادات يقوم بها الجيش السوداني تحسبا لهجوم.

يأتي ذلك وسط تمسك السودان بالأراضي التي استعادتها قواته المسلحة الشهر الماضي من قوات إثيوبية، بينما تقول إثيوبيا إن السودان أخل بالاتفاقيات الحدودية التاريخية.

ونقلت وكالة «سبوتنك العربية» عن مصادر عسكرية سودانية، أن الجيش السوداني رصد تحركات لقوات تابعة للجيش الإثيوبي على الشريط الحدودي بين البلدين، وأشار إلى احتمال حدوث مواجهات بين الجيشين، وأن الجيش السوداني على أهبة الاستعداد للتصدي لأي هجوم محتمل على حدوده الشرقية.