 الأهلي يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي بدون راحة - بوابة الشروق
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الأهلي يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي بدون راحة

عمرو فهمي
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 10:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 10:37 م

يستانف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الحادية عشرة ظهر غدٍ الأربعاء، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد القادم، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إقامة المران الجماعي للفريق غدًا، من أجل تجهيز اللاعبين، للمباراة القادمة، حيث يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على استاد «الأهلي we السلام»، ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري.


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