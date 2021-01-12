 السودان: مقتل 5 سيدات وطفل وفقد سيدتين في عدوان مسلح لـ«عصابات أثيوبية» - بوابة الشروق
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السودان: مقتل 5 سيدات وطفل وفقد سيدتين في عدوان مسلح لـ«عصابات أثيوبية»

وزارة الخارجية السودانية - ارشيفية
وزارة الخارجية السودانية - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 9:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 9:26 م
أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن محلية "القريشة" في شرق السودان، تعرضت لعدوان مسلح غادر من قبل "عصابات الشفتة الأثيوبية"، راح ضحيته خمس سيدات بريئات وطفل وفقدان سيدتين، جميعهم سودانيون، كانوا منهمكين في عمليات الحصاد.

وذكرت الوزارة، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن الحادث المؤسف، وقع أمس بين قريتي "ليّة" و"كولي" الواقعتين بمنطقة "الفشقة" على بعد خمسة كيلومترات من الحدود مع إثيوبيا.

وأدانت الوزارة، بأقوى العبارات "هذا العدوان الغاشم"، مستنكرة استهداف المدنيين العزل.

وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إدانة هذه الأعمال الإجرامية، والمطالبة بإيقافها فورا، معربة عن صادق التعازي والمواساة للأسر المكلومة لضحايا هذا الاعتداء.

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