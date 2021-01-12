محافظ الغربية يتابع استمرار حملات صيانة أعمدة الإنارة بالمحافظة

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار أعمال صيانة وتغيير كشافات أعمدة الإنارة بشوارع وميادين المحافظة، حيث أجرت رئاسة مركز ومدينة السنطة صيانة كشافات الإنارة على طريق كفر كلا الباب- البدنجانية التابع للوحدة المحلية لكفر كلا الباب.

وفي السياق منفصل، نفذت إدارة الإنارة العامة بحي ثان طنطا أعمال صيانة الأعمدة وكشافات الإنارة، وتركيب كشافات ليد، وتأمين الأعمدة، في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، حيث تمت صيانة كشافات الإنارة وشد سلك هوائي بشارع المدابغ وشارع حسن عفيفي، كما تم تركيب كشاف ليد أمام زاوية مشمشة من شارع الشهيد أبو زهرة بالسخانة، وكذلك تمت أعمال صيانة الكابلات وكشافات أعمدة الإنارة العامة بطريق المقابر في منطقة الغفران وشارع سعيد.

وعلى صعيد آخر، استكملت رئاسة مركز ومدينة طنطا أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة، واستبدال أسلاك الكهرباء المكشوفة بأخرى معزولة، في قرية نواج أمام المقابر القديمة، وبطريق بوريك الحجر، وبشارع السطوحي، وبعزبة حسني، شارع المدارس، وجاري استكمال تصليح باقي الأعطال بنطاق المركز.

واستكمالاً لأعمال الصيانة، تمت صيانة كشافات الإنارة بقرية العمة في مركز قطور، وصيانة ١٩ كشافًا بأعمدة الإنارة في قرية محلة زياد بمركز سمنود.