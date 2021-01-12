وزيرة الصحة: مخزون الأكسجين بالمحافظات يقدر بنحو 80 ألف لتر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه خلال الأربعة أيام الماضية تم رصد زيادة في كميات الأكسجين بالمحافظات، مشيرة إلى وجود مخزون يقدر 40 ألف لترًا من الأكسجين بالصعيد، و40 ألفًا أخرين بمحافظات القاهرة والدلتا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، أنه تم تدريب المرضى بالمستشفيات على إغلاق أسطوانات الأكسجين قبل أن يتركوها؛ منعًا لإهداره.

وأكدت وجود أسواق سوداء لبيع أسطوانات الأكسجين، مشيرة إلى أن الوزارة تشرف على إنتاج الأكسجين وتوصيله إلى المستشفيات؛ منعًا لسرقته وتداوله في الأسواق بشكل غير قانوني.

وناشدت المواطنين الذين يعانون من مضاعفات تنفسية كضيق التنفس والحاجة إلى أكسجين بالتوجه على الفور إلى المستشفى، منوهة بضرورة التوجه إلى المستشفي في حالات انخفاض الأكسجين عن مستوى 92%.



