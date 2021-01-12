 الأردن: تسجيل 33 وفاة و1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الأردن: تسجيل 33 وفاة و1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكورونا في الاردن - ارشيفية
الكورونا في الاردن - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 9:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 9:58 م
أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 33 وفاة و1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4076 وفاة و309846 إصابة.

وذكر الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء والوزارة، ونقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 13666 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 59 حالة، فيما غادرت 71 حالة.

ولفت الموجز إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 461 حالة، كما تم تسجيل 1674 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 292104 حالات.

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