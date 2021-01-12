بومبيو يؤكد مقتل رجل تنظيم القاعدة الثاني بطهران في أغسطس الماضي

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو علانية للمرة الأولى اليوم الثلاثاء أن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة قتل بالرصاص في شوارع طهران في أغسطس الماضي، وذلك خلال كلمة سعى خلالها إلى تسليط الضوء على روابط إيران بـالتنظيم الإرهابي.

ولم يذكر بومبيو المسؤول عن اغتيال عبد الله احمد عبد الله المعروف ايضا باسم أبو محمد المصري، في 7 أغسطس، على الرغم من أن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في نوفمبر أن عملاء إسرائيليين نفذوا المهمة بناء على طلب من الولايات المتحدة.

كان الرجل على قائمة أكثر الإرهابيين المطلوبين لمكتب التحقيقات الاتحادي وتم توجيه اتهامات إليه فيما يتعلق تفجير سفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا عام 1998.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي عن وفاة عبد الله في بداية خطاب يستهدف تصعيد المزيد من الضغط على إيران مع انتهاء إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وجعل الموقف أكثر صعوبة على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن القادمة للدخول مرة أخرى في الاتفاق النووي مع قادة إيران.

وأكد بومبيو اليوم الثلاثاء إن "تنظيم القاعدة لديه قاعدة جديدة: إنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. نحن نتجاهل العلاقة بين إيران والقاعدة بما يشكل خطرا علينا".

ونقلت وكالة بلومبرج عن بومبيو قوله إنه كشف علنًا عن معلومات أخرى لأول مرة لإظهار أن الولايات المتحدة تدرك الآن أن إيران، التي كانت تراقب عن كثب عناصر القاعدة في البلاد،

تمنحهم المزيد من حرية الحركة وتسمح لهم بإنشاء مقر عملياتي.

وأضاف أن هذا منح التنظيم وقتا وموارد جديدة لجمع الأموال والتخطيط لهجمات جديدة. "القاعدة لديها الوقت الآن، لأنهم داخل إيران، لديهم الأموال.. لديهم الآن أدوات جديدة للإرهاب."