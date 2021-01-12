 عبدالعال يؤدي اليمين وبكري يحييه بالتصفيق - بوابة الشروق
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عبدالعال يؤدي اليمين وبكري يحييه بالتصفيق


نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 2:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 3:02 م

أدى الدكتور علي عبدالعال، عضو مجلس النواب ورئيسه السابق، اليمين الدستورية لمباشرة مهامه كعضو بالمجلس.
وبعد أدائه اليمين وقف النائب مصطفى بكري وصفق بشدة تحية له.


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