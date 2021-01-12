أشاد محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بمجهودات الأمانة العامة وعلى رأسهم المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، في تنظيم وتسهيل دخول الأعضاء للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021.

وقال خلال تصريحات لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إن كل نائب تلقى خريطة توضح موقعه داخل القاعة، لافتًا إلى أن قانون الإدارة المحلية من أهم التشريعات التي سيعمل عليها البرلمان في الفصل التشريعي الثاني له.

وأضاف أن جميع النواب ملتزمون بمقاعدهم التي حددتها الأمانة العامة وسط إجراءات التباعد الاجتماعي، ذاكرًا أن التنظيم ساهم في عدم وجود تزاحم داخل القاعة أو في ممرات الدخول.

وأوضح الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب تنعقد في ظل ظروف استثنائية من تفشي جائحة كورونا، مؤكدًا أنه يوجد تشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والكشف الحراري على النواب وتوزيع المعقمات.

وذكر أن مجلس النواب السابق بذل مجودات كثيرة لدراسة ومناقشة قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن البرلمان الحالي سيعمل على إصدار تشريعات خاصة بالشباب والمرأة وكذلك منظومة التحول الرقمي.

وأعرب عن أمنياته في أن يقدم مجلس النواب مزيدًا من التطوير في مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد أن خاضت مصر فيه شوطًا كبيرًا خلال الفترة السابقة، مضيفًا أن البرلمان الحالي يضم فئات متنوعة وأهمها تمثيل المرأة بنسبة لم يشهدها تاريخ البرلمان من قبل.

وأشار إلى أن البرلمان يضم ممثلين عن 13 حزبًا سياسيًا، موضحًا أن البرلمان الحالي يضم مشاركة حزبية أكبر من المستقلين، وهذا على عكس مجلس النواب السابق.

ولفت إلى أن نواب شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين خضعوا لتدريبات حول الأدوات الرقابية والقانون، داخل التنسيقية ومن نواب سابقين في البرلمان، ذاكرًا أن التدريب كان يحمل شعار «نواب بتفيد نواب».