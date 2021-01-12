 إيران تسجل 6408 إصابات و98 وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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إيران تسجل 6408 إصابات و98 وفاة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 1:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 1:24 م

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري، وفاة 98 شخصًا بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 56 ألفًا و360 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أضافت في تصريحها الصحفي، اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 6 آلاف و408 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و299 ألفًا و22.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 1.9 وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 90 مليون إصابة.


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