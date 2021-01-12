على مدار الأيام الماضية، استضافت العاصمة الإيطالية اجتماعات مكثفة بشأن الأزمة الليبية، حيث زار رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج ونائبه أحمد معيتيق روما، وعقدا مشاورات مكثفة مع أعضاء الحكومة الإيطالية، في مسعى إيطالي لتعزيز ودعم الحوار السياسي الليبي.

السراج الذى غادر روما اليوم الثلاثاء، مكث لمدة خمسة أيام في فندق معروف بالعاصمة الإيطالية. والتقى خلال تلك الفترة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ومبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز وسفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند.

معيتيق عقد بدوره أيضاً، اليوم اجتماعات ثنائية مع دي مايو ووزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، ووزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي وويليامز. واللافت أن الأخيرة التقت عقب ذلك السراج في اجتماع على مستوى غير رسمي في فندق معروف في منطقة بينشانو بروما.

وزارة الخارجية الإيطالية قالت، في بيان، إن دي مايو التقى في مقر الوزارة بروما، معيتيق، موضحة أنه في قلب النقاش كانت هناك آخر التطورات في الوضع في ليبيا، و تبادل متعمق لوجهات النظر حول آفاق البلاد المستقبلية، مع إيلاء اهتمام خاص للقضايا ذات الإهتمام الثنائي.

وأضاف البيان أن دي مايو أكد دعم إيطاليا الكامل للحوار بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، ولا سيما في منتدى الحوار السياسي الليبي، بهدف إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021.

وسلط دي مايو الضوء على الحاجة إلى تسريع الحوار السياسي من خلال نهج شامل وبناء من جانب الفاعلين المعنيين، بهدف توحيد مؤسسات الدولة الليبية.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية إلى أنه في معرض تأكيده على الضرورة الملحة لتعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، أكد دي مايو أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يجب أن يتم تنفيذه دون تردد، تماشياً مع ما تقرر في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وذلك بدءا بإعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وسحب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

وجدد دي مايو التأكيد على معارضة بلاده بشدة لأي نوع من أنواع التدخل الخارجي في ليبيا، معرباً عن أمله في استمرار عملية إعادة توحيد المؤسسات المالية الليبية.

فيما قال معيتيق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن اللقاء مع دي مايو تناول الحوار السياسي الليبي والجهود المبذولة من الجانب الإيطالي لضمان نجاحه من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية تقود إلى استقرار البلاد.

وأوضح معيتيق أنه تم التأكيد على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا وإيطاليا في عدة مجالات لاسيما اتفاقية الطريق الساحلي "رأس أجدير - مصراتة"، واستئناف الرحلات الجوية بين المطارات الليبية والإيطالية.

معيتيق قال أيضا إنه بحث خلال لقاء وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وإيطاليا في مجال تدريب ورفع كفاءة كل من "منتسبي وزارة الداخلية، قوة مكافحة الإرهاب، حرس الحدود البرية والبحرية".

وتعليقاً على الاجتماعات المكثفة التي تستضيفها إيطاليا في الملف الليبي، قال المحلل السياسي الإيطالي البارز والمستشار الاستراتيجي، دانيلي روفينيتي، لـ"الشروق"، إن إيطاليا تدخل من جديد في لعبة مهمة من وجهة النظر الدبلوماسية للأزمة الليبية.

وأضاف روفينيتي أن تواجد السراج ومعيتيق معاً ووليامز أيضا في روما بالطبع يأتي ليضع إيطاليا في قلب الأزمة الليبية من الناحية الدبلوماسية.

وذكر روفينيتي أنه خلال لقاءات اليوم تم مناقشة مع ويليامز والحكومة الإيطالية الحوار السياسي الليبي برعايه الأمم المتحدة الذي تدعمه إيطاليا بقوة، حيث تتطلع روما للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار وحل سياسي للأزمة الليبية.