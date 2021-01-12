 بالصور.. مصادرة 40 شيشة وإزالة 120 مخالفة إشغال طريق بكفر الدوار - بوابة الشروق
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بالصور.. مصادرة 40 شيشة وإزالة 120 مخالفة إشغال طريق بكفر الدوار

إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات
خميس البرعى
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 4:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 4:59 ص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد مرزوق، حملة ليلية موسعة للمرور على المقاهي بنطاق المدينة، وذلك استجابة لشكاوى تلقتها الوحدة من المواطنين، لتضررهم من عدد من المقاهي بنطاق المدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة ١٢٠ مخالفة إشغال طريق شملت كراسي، وكذلك التحفظ على عدد ٤٠ شيشة نظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم "الشيشة" بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وشملت الحملة مناطق "شارع المحكمة، السناهرة، والحدائق"، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بإشرف من علي أبو مطير نائب ريس المدينة، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.

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