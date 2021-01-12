عمان تسجل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 130 ألفًا و944 في البلاد.



وأشارت «الصحة العمانية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، إلى عدم تسجيل حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 1508.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 163 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 123 ألفًا و187.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 1.9 وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 90 مليون إصابة.