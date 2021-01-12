السعودية تسجل 147 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 364 ألفًا و69 في البلاد.

وأشارت «الصحة السعودية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، إلى تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6300.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 151 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 355 ألفًا و857.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 1.9 وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 90 مليون إصابة.