 السعودية تسجل 147 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 يناير 2021 3:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
النتـائـج تصويت

السعودية تسجل 147 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 2:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 2:55 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 364 ألفًا و69 في البلاد.

وأشارت «الصحة السعودية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، إلى تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6300.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 151 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 355 ألفًا و857.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 1.9 وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 90 مليون إصابة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك