كشف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، عن وصول نسبة الإنجاز بمشروع المتحف حاليا إلى 97%، مؤكدًا أنه من أهم المشروعات الثقافية في العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة المتحف بتشكيله الجديد بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي بتشكيل وتنظيم عمل مجلس إدارة هيئة المتحف، والذي يضم نخبة من الخبراء في مجالات الآثار والسياحة والاقتصاد والاستثمار والإدارة والقانون.

واستعرض اللواء عاطف مفتاح تطور تنفيذ الأعمال بالمتحف، بالإضافة إلى أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمشروع من رفع كفاءة الطرق وإعادة تخطيطها، وكذلك آخر مستجدات عملية التفاوض والتعاقد مع التحالف الذي سيقوم بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف، والمزمع اختياره خلال يناير الجاري.

من جانبه، قام المستشار أدهم الجنزوري المستشار القانوني بمشروع المتحف، بمناقشة الأدوات التشريعية من لوائح داخلية وتنظيمية المطلوب إصدارها بناء على القانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.

واستعرض الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، موقف نقل القطع الأثرية و ترميمها وفلسفة سيناريو العرض المتحفي واستعرض خطة نقل الآثار لقاعات العرض المتحفي.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة من أبرزها اعتماد موازنة المتحف للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، والموافقة على الاستعانة بخبراء من اليابان في مختلف المجالات بالمتحف بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية.