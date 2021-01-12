مكتب مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي يحقق مع وكالة الحدود فرونتكس

بدأ مكتب مكافحة الاحتيال بالاتحاد الأوروبي (أولاف)، تحقيقا مع وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، حسبما أكد متحدث اليوم الثلاثاء.

وقال المكتب الصحفي لـ"أولاف" في بيان: "بإمكان أولاف أن يؤكد أنه فتح تحقيقا بخصوص فرونتكس".

وأضاف أنه "مع ذلك، فمع وجود تحقيق راهن، لا يستطيع المكتب إصدار أي تعليق آخر. ويأتي ذلك لحماية سرية التحقيقات الجارية والمحتملة اللاحقة، والإجراءات القضائية اللاحقة، والبيانات الشخصية والحقوق الإجرائية".

كما قال: "إجراء أولاف لتحقيق لا يعني أن الأشخاص أو الكيانات التي يشملها قد ارتكبوا مخالفة أو احتيال. يحترم المكتب احتراما كاملا افتراض البراءة وحقوق الدفاع عن الأشخاص/الكيانات المعنية بالتحقيق".

وقال أربعة مسؤولين في الاتحاد الأوروبي لموقع بوليتيكو الإخباري إن التحقيقات تتعلق باتهامات بالمضايقات وسوء السلوك وإعادة المهاجرين.

وبحسب بوليتيكو، بدأ التحقيق في بداية الشهر الجاري.

وقال كريس بوروفسكي، المتحدث باسم فرونتكس، إن الوكالة "تتعاون بشكل كامل مع أولاف".

وأضاف بوروفسكي: "زيارات مكتب أولاف لوكالات ومؤسسات وكيانات الاتحاد الأوروبي هي ممارسة عادية للحكم الرشيد. من المهم الإشارة إلى أن مثل هذه الزيارات لا تنطوي بالضرورة على أي سوء تصرف. وقد تكون أيضا ناجمة عن إدارة الهيئات الأوروبية نفسها".