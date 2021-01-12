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الاعتداء على رئيس الوزراء الفنلندي السابق بالقرب من البرلمان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 8:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 8:52 م

أدانت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين وسياسيون بارزون آخرون اليوم الثلاثاء الاعتداء على رئيس الوزراء السابق يوها سيبيلا بالقرب من البرلمان.

وقال سيبيلا، الزعيم السابق لحزب الوسط ورئيس الوزراء بين عامي 2015 و2019، لقناة "إم تي في 3" إنه تعرض للكم في 7 يناير من مهاجم مجهول وجه له الشتائم أيضًا.

وقالت صحيفة "التاليهتي"، التي نشرت القصة، إنه أصيب بكدمة. وتجري الشرطة حاليًا تحقيقًا في الحادث.

وكتبت مارين، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تويتر، "الاعتداء على عضو في البرلمان يضر بالأفراد والبرلمان بأكمله".


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